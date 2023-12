"Delusi dalla politica". I genitori dei ’piccolissimi’ a colloquio con Curioni

"Che ne sarà di noi?", si chiedono le famiglie dei bimbi che non hanno trovato posto nella sezione piccolissimi degli asili reggiani.

La domanda è rivolta all’amministrazione, anche al netto di un incontro con Comune e Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia che ha lasciato un po’ "con l’amaro in bocca"… e la replica dell’assessora all’educazione Raffaella Curioni non si è fatta attendere. Dopo la mancata apertura del bando piccolissimi di quest’anno, la lettera di dissenso scritta dalle famiglie ha raccolto il sostegno di oltre 200 firmatari. Così si è arrivati al confronto diretto tra alcune mamme, l’assessora Curioni e i vertici dell’Istituzione, la presidente Gigliola Venturini e il direttore Nando Rinaldi.

"È stata fornita un’ampia spiegazione del motivo per cui la città si trova con un elevatissimo numero di bambini (oltre 300) che non trovano posto al nido" riferisce Giulia Tossi, una delle tre madri partecipanti all’incontro. "L’aspetto tecnico nella veste dei ruoli presenti ci è sembrato cosciente di averci fatto sentire ’dimenticati’ – prosegue –. Tuttavia per noi la situazione rimane irrisolta e senza garanzie, se non quella di aver visto con i nostri occhi che il tentativo di muoversi c’è".

Sotto il profilo politico invece, è andata male. "Purtroppo le madri devono fare dei sacrifici", "L’Italia non è un paese per donne", "Con questo atto volete passare davanti ai genitori già in attesa" e "Bisogna usare i congedi dati per la maternità" sono alcune delle risposte date alle mamme e riferite da Tossi. "Alle famiglie abbiamo spiegato la realtà dei fatti – ribatte Curioni –. Una realtà molto chiara e non ideale, ma vera". "Mentre il governo, che è il vero destinatario di preoccupazioni e proteste, smobilita e disinveste su servizi, infanzia, scuola, sanità – continua – il Comune impegna 23 milioni di euro l’anno (4 in più rispetto a 5 anni fa) per nidi e scuole d’infanzia. Noi siamo arrivati al 60% di scolarizzazione ai nidi. Abbiamo mantenuto la regia pubblica a fronte di parametri scellerati di tetto di spesa per il personale educativo, a fronte di titoli di studio troppo vincolanti e frazionati tra il nido e la scuola d’infanzia".

Tuttavia, "da soli non è più possibile – chiarisce –. Abbiamo ne-cessità di un sostegno dello Stato che da un anno a questa parte non c’è mai stato e continua a non esserci e per il quale siamo molto preoccupati".

La mobilitazione dei genitori, aggiunge, è più che legittima ma "va mandata all’indirizzo giusto: non del Comune di Reggio che da anni sta lavoran-do in questa direzione, ma di un governo cieco e sordo rispetto alle richieste delle proprie comunità. Noi siamo pronti a scendere in campo di fianco alle famiglie reggiane".