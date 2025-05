Demenza senile. L’incontro ’teatralizzato’ alla Casa della Comunità

Dalla prevenzione agli aiuti nella demenza. In occasione del Caregiver 2035 presso la Casa della Comunità (ex Casa della salute) di via Saragat 11, a Montecchio, alle 9,30 di sabato 17 si terrà un incontro informativo teatralizzato dal titolo: "Cosa vive chi assiste una persona con demenza?" (testi, regia, interpretazione di Claudia Mosconi).

Parteciperanno la psicologa e psicoterapeuta Ausl Federica Aleotti, la psicologa Linda Iotti di Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer) e Simona Zanichelli, infermiera del Centro disturbi cognitivi e demenze di Montecchio. La partecipazione è gratuita, senza necessità di prenotazione.

L’evento organizzato dall’Unione Val d’Enza, Asp Sartori e Ausl è inserito in una serie di iniziative proposte a livello provinciale.

Sabato 24 maggio dalle ore 10 alle 13, nella Sala della Rocca di Montecchio, è previsto il seminario aperto a tutta la cittadinanza, dal titolo "Quando la demenza entra in famiglia. Prendersi cura cambiando prospettiva". Per info: 33318738840.