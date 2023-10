Demolizione dell’ex biblioteca. Stop al traffico

Sono previsti da oggi i lavori di riqualificazione dell’area dell’ex biblioteca di Campagnola (nella foto), con l’avvio della demolizione dell’edificio, come già preannunciato sul Carlino la scorsa settimana.

Per motivi di sicurezza e per consentire i lavori, durante l’intervento una parte del parcheggio di via Marconi e via Vettigano restano chiuso al traffico, tra oggi e domani fino al termine delle opere di demolizione.

Il progetto dell’Amministrazione Comunale prevede un costo di quasi un milione di euro (944 mila euro per la precisione), con il nuovo edificio destinato ad ospitare una ludoteca, uffici comunali dei settori politiche culturali e giovanili, associazionismo e la promozione del territorio, al primo piano tre locali a pianta flessibile per le associazioni e il Centro Giovani.

a. le.