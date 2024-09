Dengue a Reggio Emilia: un caso accertato e uno sospetto

Reggio Emilia, 19 settembre 2024 – Doppio allarme Dengue in provincia di Reggio Emilia. Il primo riguarda una persona, certamente positiva al virus, residente nel comune di Reggio e recentemente rientrata da un viaggio in un’area in cui questa malattia è endemica.

Un secondo caso, per ora solo sospetto e ancora in corso di accertamento diagnostico, riguarda una persona residente a Castellarano, anch’essa rientrata da un viaggio in Paese ad alta endemia. Per entrambi, le attuali condizioni di salute sono buone.

Come prevede il protocollo sanitario che mira ad evitare la diffusione del virus in forma ‘endemica’, sono stati attivate le disinfestazioni straordinarie, in collaborazione con i Comuni di Reggio Emilia e Castellarano: i trattamenti riguarderanno le aree dove risiedono ile due persone segnalate dall’Ausl.

Il protocollo è articolato in tre fasi: