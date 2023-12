Dènsing, l’Emilia delle balere. Una commedia di valzer e mazurke

Stasera alle 20,30 al teatro di Casalgrande va in scena "Dènsing. Balere con la esse pesante" di Enrico Saccà, produzione NoveTeatro con regia di Gabriele Tesauri. Con Beatrice Schiros, Andrea Avanzi, Damiano e Alessandro Scalabrini.

Viene proposta una commedia brillante a passo di valzer, un’indagine-mazurka sul mondo delle balere, una sfilata-polka dei suoi personaggi più rappresentativi tra ballerini appassionati e piacioni di professione, vitelloni di provincia e compagnone da balli di gruppo, gestori ambiziosi e baristi disincantati.

E’ un viaggio nella memoria dal dopoguerra ad oggi sulle note cadenzate del liscio, da pronunciare rigorosamente con la "esse" pesante.

In realtà si tratta del glorioso "Dènsing Emilia", di cui si scopre la storia grazie ai personaggi che l’hanno frequentato dal giorno della sua nascita, nel lontano dopoguerra del secolo scorso, fino a giorni nostri.

Tra i protagonisti Beatrice Schiros, attrice non solo in produzioni teatrali, ma anche televisive e del cinema.

Eclettica, ha vinto il premio Mariangela Melato come migliore attrice per lo spettacolo "Thanks for vaselina" e anche il premio Eti Maschere del Teatro come migliore attrice in "Cous Cous Klan".

