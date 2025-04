Densità degli animali negli allevamenti, approvate le nuove regole

Il consiglio comunale di Reggiolo ha approvato l’introduzione dell’articolo 116 bis al regolamento di igiene, un provvedimento per adeguare gli standard igienico-sanitari e prevenire la diffusione di malattie nelle aree ad alta concentrazione di bestiame. Il nuovo articolo introduce nel regolamento parametri chiari e misurabili per la verifica della densità animale nei nuovi insediamenti, stabilendo un limite massimo di 40 quintali di peso vivo per ettaro nell’area di riferimento, definita con un raggio di un km attorno all’insediamento. La regolamentazione risponde a tre esigenze fondamentali: tutela della salute pubblica e animale, sostenibilità ambientale e tutela del settore zootecnico locale. Regolamentare la densità animale significa proteggere gli allevatori virtuosi, evitando situazioni di sovraccarico che potrebbero compromettere qualità della produzione e immagine del territorio.

Il Parmigiano Reggiano è sinonimo di eccellenza e qualità e l’amministrazione reggiolese si impegna "a garantire che la produzione avvenga nel rispetto delle migliori condizioni possibili". L’introduzione di questa norma non impone limiti all’attività zootecnica, ma ne garantisce uno sviluppo compatibile con le esigenze sanitarie, ambientali ed economiche del territorio. Per evitare di gravare sulle piccole realtà agricole, sono state previste soglie minime di esclusione dalla regolamentazione.