Dente apre ’Live in Chiostri’ Domani il concerto del cantautore

Nella splendida cornice

del Chiostro monumentale, Dente domani si esibirà in un concerto live in full band in cui ripercorrerà tutta la sua carriera di cantautore con brani di repertorio e nuovi brani tratti dall’ultimo album prodotto da Federico Nardelli ’Hotel Souvenir’.

Il concerto – organizzato da Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro e Circolo Arci Fuori Orario di Reggio, con il sostegno di Fratelli Bonacini s.p.a. e Aguzzoli Arredamenti – apre il nuovo progetto ’Live in Chiostri’, in cui musica e intrattenimento si incontrano nel cuore del centro storico di Reggio per diventare happening permanente di performance artistiche e culturali immerse nella bellezza dei Chiostri di San Pietro.

"Live in Chiostri nasce dall’esigenza di rendere protagonisti i Chiostri di San Pietro come luogo in grado di catalizzare e creare legami tra le persone, anche attraverso la fruizione culturale. Obiettivo del Laboratorio Aperto, e più in generale dei “nuovi” Chiostri di San Pietro rigenerati, è di rendere la città più attrattiva e partecipata - spiega Antonietta Serri, presidente del Consorzio Quarantacinque che gestisce l’area e i progetti del Laboratorio Aperto. Da qui nasce il progetto che mette a confronto musica e arte nel cuore del centro storico di Reggio Emilia e che vuole diventare un happening permanente per ritrovarsi, scoprire la bellezza dei Chiostri di San Pietro in tutte le sue sfaccettature: arte, cibo, esperienze di apprendimento, lavoro".

Il Chiostro monumentale dispone di ben 480 posti a sedere.

I biglietti sono in prevendita su TicketOne.

E’ possibile acquistarli anche in loco due ore prima dell’inizio del concerto al prezzo di 10 euro.