"Dentro al ranking per andare a Parigi"

Yassin Bouih ha vinto la medaglia d’oro ai campionati italiani di atletica leggera sulla sua "nuova" distanza dei 3000 siepi, con il tempo di 8’21’’, non lontano dal personale di 8’18’’ e non lontanissimo dal minimo di 8’15’’ richiesto per partecipare di diritto alle olimpiadi di Parigi. Ma oltre ai tempi, viene stilato anche un ranking internazionale ed è il portacolori delle Fiamme Gialle a spiegarci le regole.

"Nel ranking mondiale, prima di questo week-end, ero 34° su un totale di 36 atleti che andranno a Parigi. Ma oltre ai tempi contano anche i piazzamenti, così il successo di La Spezia mi porta 70 punti che mi faranno salire nella classifica".

Quindi niente di certo?

"Sono dentro al ranking, il migliore in Italia nel 2024, condizioni fisiche più che buone, ma vi risponderò alla domanda solo quando leggo il mio nome sulla lettera della Fidal".

Lei in effetti quest’anno non si è mai tirato indietro.

"Vero, negli ultimi due mesi ho corso otto volte i 3000 siepi, il che vuol dire tutte le settimane. Ho lavorato duramente con il mio tecnico Vehid Gutic, senza risparmiarmi mai".

Ma quando ha scoperto le siepi?

"Nel 2021 non sono andato per poco alle olimpiadi di Tokyo, dopo di che ho voltato pagina. Ho cambiato città e sono tornato a Reggio, ho cambiato allenatore, ho cambiato specialità e devo dire che le scelte stanno pagando".

Ci racconta l’ultimo oro vinto agli Assoluti di La Spezia?

"Sapevo che i gemelli Zoghlami avrebbero fatto un certo tipo di gara, ma io me ne sono stato tranquillo a qualche metro, cercando di evitare problemi sulle barriere. Tutti mi dicono che sono un po’ scivolato nella siepe con la buca d’acqua, ma io non me ne sono neanche accorto. Nel finale ho allungato, loro non ne avevano più".

E ora che farà?

"Intanto… cerco di svegliarmi dai festeggiamenti di ieri – chiude scherzando Bouih – poi farò alcuni giorni in altura, a partire da venerdì".

Claudio Lavaggi

(Foto Fidal)