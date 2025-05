Dentro il cratere emiliano ben 59 Comuni in tutto. Oggi ridotti a 15

Il sisma colpì quattro province emiliane – Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara –, insieme a quelle di Mantova e Rovigo, causando 28 decessi, 300 feriti, 45 mila sfollati e danni per 12,2 miliardi di euro. Un ‘cratere’ iniziale che contava 59 comuni, oggi ristretto a 15: in 45 centri la ricostruzione è terminata, mentre nei rimanenti è in chiusura ma servono ancora procedure e risorse specifiche, soprattutto per la parte sottoposta a vincoli architettonici.

Dopo il sisma, di 495 chiese danneggiate ben 325 risultavano inagibili. A oggi sono state stanziate risorse per 382 milioni di euro su 478 edifici, già 400 sono riaperte e agibili. Poche settimane dopo le scosse vennero realizzati anche 15 edifici provvisori, per una spesa di quasi 6,3 milioni di euro.