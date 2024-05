Denuncia degli avvocati: "Buche davanti al tribunale. A rischio la carrabilità"

"La situazione delle buche nel parcheggio pubblico gratuito davanti al tribunale è talmente peggiorata che avanti di questo passo potrebbe essere a rischio la stessa carrabilità dell’area".

La denuncia arriva da Marco Dallari, avvocato del foro reggiano, per 10 anni dal 2009 al 2019 consigliere comunale a Viano.

"Il parcheggio è frequentato ogni giorno da centinaia di mezzi e persone, soprattutto operatori che si recano al tribunale per lavorare, come gli avvocati o i tanti cittadini che devono utilizzare, volenti o nolenti, i servizi della Giustizia – incalza Dallari –. Si comprendono le difficoltà dell’Amministrazione che deve far fronte a numerose problematiche simili su tutto il territorio cittadino, con risorse economiche non sempre adeguate. Tuttavia il parcheggio del tribunale necessita di un intervento urgente, non solo per il decoro, ma soprattutto per la sicurezza di persone e veicoli".

E conclude: "Buche così grandi e profonde possono costituire fonte di pericoli che sarebbe opportuno prevenire. Io e tanti altri colleghi ci rivolgiamo alle istituzioni locali e a tutti i candidati per le comunali 2024 affinchè prendano a cuore il problema e si adottino provvedimenti concreti per porre rimedio. Nel frattempo sarebbe, forse, buona cosa segnalare almeno le buche più pericolose".