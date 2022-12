Denuncia di Amico "In carcere manca personale sanitario"

"Nel carcere di Reggio Emilia non è garantita la continuità assistenziale, come in altri istituti della regione, in particolare nella sezione transgender, mentre in quello di Parma il sistema di riscaldamento e di erogazione di acqua calda funziona male"

La denuncia è di Federico Amico, consigliere regionale di Emilia-Romagna Coraggiosa e presidente della commissione Parità, che con un’interrogazione mostra alla Regione il problema delle carceri emiliane. "A Reggio manca il personale sanitario, l’associazione Antigone e la Cgil hanno fatto sapere che è passato da 16 a quattro ed è costretto a turni massacranti nei quali, purtroppo, subisce di frequente aggressioni. A Parma invece ci sono infiltrazioni di acqua e muffe, i termosifoni funzionano male così come l’erogazione di acqua calda". Il consigliere vuole sapere se la Regione per Parma "ha intenzione di intercedere al fine di sanare la situazione di disagio che, durante la stagione invernale, rappresenta un importante problema anche di salute per molti detenuti presenti". Per l’istituto di Reggio Emilia il problema è più complesso e Amico chiede, come per gli altri in regione, quali provvedimenti si intendano adottare. Infine una domanda che riguarda tutte le carceri emiliano-romagnole: "La Regione ha intenzione di sollecitare il Governo perché presenti urgentemente un piano di riqualificazione strutturale degli istituti penitenziari, utilizzando i fondi del Pnrr? È urgente la necessità di intervenire e risolvere i problemi di scarsa vivibilità delle carceri, con l’obiettivo di ridurre il disagio della popolazione detenuta, da troppo tempo esposta a frequenti gesti di autolesionismo e suicidio".