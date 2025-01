Denuncia il marito dopo le violenze. Arriva il divieto di avvicinamento

Violenze e minacce alla moglie da almeno due anni, la vittima risiede a Casina con il marito 60enne, autore dei continui maltrattamenti nei confronti della moglie. Secondo le indagini condotte dai carabinieri della stazione locale, l’uomo avrebbe manifestato una gelosia morbosa e ossessiva che impediva alla moglie di uscire di casa da sola o di frequentare amiche, costringendola a dedicarsi esclusivamente alle faccende domestiche, riprendendola con offese e minacce qualora le faccende svolte in ambito domestico non risultassero di suo gradimento. La situazione, già grave, sarebbe peggiorata nel tempo, arrivando a episodi di violenza fisica e a minacce di morte, come "Ti uccido", "Sappi che la tua fine sarà entro fine anno" e "Ti taglio la testa come una capra". L’uomo avrebbe inoltre accusato la moglie di avere una relazione extraconiugale con il suo datore di lavoro.

Durante una lite, il 60enne avrebbe cercato di impedire alla moglie di parlare premendole un cuscino sul volto e in un’altra occasione le avrebbe stretto le mani intorno al collo, minacciandola di tagliarle la gola con un coltello. Tali comportamenti hanno reso impossibile per la donna condurre una vita normale, sempre isolata da tutti e sottoponendola a costanti minacce e conseguenti paure. Dopo anni di sofferenza, la donna ha trovato il coraggio di denunciare ai Carabinieri della stazione di Casina il comportamento del marito con una deposizione dettagliata di tutte le violenze subite. Gli accertamenti condotti dai militari hanno confermato le dichiarazioni della moglie, portando la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, a richiedere al GIP l’applicazione di una misura cautelare.

Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento che vieta all’uomo di avvicinarsi alla vittima, imponendogli di mantenere una distanza minima di 2.500 metri e di non comunicare con lei in alcun modo. La misura cautelare è stata eseguita dai Carabinieri di Casina, che hanno notificato l’ordinanza all’indagato. Una misura per garantire protezione alla donna e ai suoi figli, vittime collaterali di grave maltrattamento.

Settimo Baisi