"Denunciai nel 2015 gli utili stratosferici. E mi trovai sotto attacco"

"Nel 2015 e anni seguenti, nel pieno della gestione migranti, segnalai che alcune cooperative sociali che si occupano dei progetti CAS avevano fatturati ma soprattutto utili stellari (Dimora aveva un utile di 900mila euro per esempio) e che le risorse ricevute dalla Stato dovevano andare ai progetti di integrazione dei richiedenti asilo e per pagare meglio i lavoratori". Si fa sentire il consigliere di Coalizione Civica Dario De Lucia, dopo la notizia pubblicata dal nostro giornale dell’indagine a carico dell’ex presidente di Dimora D’Abramo per un giro di fatture che coinvolgerebbe società cartiere in mano alla ’ndrangheta, secondo gli inquirenti. "Iniziamo dicendo che tutti sono innocenti fino a prova contraria, che la maggior parte delle cooperative sociali lavorano onestamente e che non dobbiamo fare di tutta l’erba un fascio e dare giudizi avventati – mette le mani avanti De Lucia – Ero intervenuto su Dimora d’Abramo su questioni diverse. Il contratto delle coop sociali è uno dei peggiori, un educatore prende circa 20.000€ l’anno per svolgere un lavoro molto pesante e non facile, spesso precario. A me arrivano tantissimi casi di insoddisfazione e “burn out” di educatori, molti lasciano la professione per dedicarsi proprio ad altri lavori meno usuranti e meglio pagati".

Una situazione che secondo De Lucia non è inevitabile: "L’alternativa c’è sempre. Andavano potenziati i percorsi Sprar, che erano gestiti dalla prefettura con i Comuni. Su quei percorsi per i richiedenti asilo noi avevamo come amministratori pubblici il pieno controllo e visione di ogni singolo euro speso così come sapevamo nel dettaglio ogni singola attività in favore delle persone. Mi ricordo la pressione politica subita quando trovai i verbali di Dimora d’Abramo, questi mondi hanno relazioni pesanti. A margine di una iniziativa l’ex presidente Codeluppi mi disse che dovevo stare attento perché avrei ricevuto azioni legali. Non ho mai ricevuto nulla".