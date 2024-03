Denunciata una colf. Faceva le pulizie in casa e intanto rubava gioielli

Due cittadini di origine nigeriana – una donna cinquantenne e il figlio di 26 anni – sono stati denunciati nei giorni scorsi da agenti della Squadra Mobile di Reggio, in quanto accusati di furto aggravato e ricettazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dagli investigatori della Questura cittadina, a partire dalla primavera dello scorso anno la donna avrebbe rubato oggetti in oro per un valore di almeno ottomila euro dall’abitazione di un’anziana signora, per la quale svolgeva l’attività di collaboratrice domestica. La cinquantenne avrebbe approfittato del rapporto di fiducia della padrona di casa per portarsi via un bottino del valore di tutto rispetto. Le indagini hanno consentito di rilevare che alcuni di quegli oggetti rubati erano stati rivenuti in varie attività Compro Oro, avvalendosi in questa operazione della partecipazione del figlio. La Procura della Repubblica ha ordinato una perquisizione domiciliare nell’abitazione di madre e figlio. E il risultato ha permesso di confermare i sospetti: gli agenti hanno rinvenuto una parte dei gioielli rubati nell’abitazione della pensionata.

Gli stessi monili, dopo il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, sono stati restituiti alla stessa proprietaria. "Il risultato investigativo conseguito – commentano dalla Questura reggiana – è la dimostrazione, ancora una volta, del fondamentale rapporto di collaborazione sussistente tra forze dell’ordine e cittadini, il cui contributo si rivela fondamentale per lo sviluppo delle indagini e la tutela della sicurezza pubblica. Proprio la segnalazione di oggetti rubati al Compro Oro ha permesso di indirizzare le indagini verso una pista ben precisa, soprattutto quando i gestori di queste attività commerciali hanno fornito la provenienza degli oggetti contestati. Il collegamento con la persona che aveva frequentato, per motivi professionali, l’abitazione oggetto dei furti ha permesso agli investigatori di chiudere il cerchio, puntando così alla risoluzione del caso e relative denunce.