Denunciate 4 aziende Chiedevano bonus fiscali per attività mai svolte

Non è facile realizzare costosi progetti all’avanguardia – relativi a ’ricerca e sviluppo’ – in un settore maturo e collaudato come quello dei trasporti.

Quattro imprese reggiane, di città e provincia, avevano dichiarato d’averlo fatto, e per questo – in base alla normativa vigente – avevano ottenuto delle compensazioni fiscali per 2,5 milioni complessivi. Ma non ne avrebbero avuto titolo. Per questo i legali rappresentati sono stati deferiti alla Procura.

Nel dettaglio le Fiamme Gialle reggiane (su input del Nucleo speciale entrate di Roma) si sono concentrate sul corretto utilizzo dei crediti d’imposta concessi dallo Stato a fronte dello svolgimento di attività di ‘ricerca e sviluppo’. Questi crediti, come dicevamo, vengono riconosciuti alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo per favorire nuove conoscenze o accrescere quelle già esistenti. Dalle indagini condotte dai finanzieri è emerso che i progetti svolti dalle società beneficiarie in alcuni casi difettavano dei requisiti di "novità, creatività, replicabilità e sistematicità" previsti dalla normativa mentre in altri casi gli stessi progetti sono risultati non essere mai stati svolti rendendo, a tutti gli effetti, inesistenti i crediti utilizzati a compensazione dei debiti tributari.

E i 4 legali rappresentanti delle società ispezionate sono stati denunciati, in quanto l’indebita compensazione, superando la soglia di 50.000 euro annui, assume rilevanza penale.