Denunciati due "topi" d’auto. Incastrati dalle telecamere

I topi d’auto incastrati dalle telecamere. Dopo aver infranto il finestrino di un furgoncino, di proprietà di un uomo di 35 anni, avevano portato via chiavi, documenti ed un profumo. Ma il furto è stato riprese dalle telecamere di videosorveglianze. A distanza di quasi cinque mesi, i carabinieri della stazione Reggio principale hanno chiuso le meticolose e indagini riuscendo così ad individuare i responsabili. Si tratta di un 32enne e un 50enne, denunciati alla procura con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Il furto risale alla notte del 27 maggio quando la vittima del furto era stato svegliato dai militari allertati da alcuni passanti che avevano notato i ladri in fuga. Il proprietario della vettura, aveva constatato che il vetro anteriore del lato guidatore del suo furgoncino, fosse stato distrutto. Infine, si è accorto degli ammanchi dall’abitacolo e ha denunciato tutto. Ma gli inquirenti si sono accorti che in zona ci fossero delle telecamere e hanno così acquisito le immagini per scandagliarle. Grazie ai filmati, hanno visto due persone di sesso maschile che fra le 03,45 e le 03,48 commettevano il furto: il 35enne rompeva il vetro anteriore del veicolo col proprio braccio e poi introduceva il braccio all’interno del veicolo, aprendo la portiera lato guida dall’interno; dopo aver sbloccato la serratura si introduceva nell’abitacolo, mentre il 50enne complice, rimaneva all’esterno del veicolo, per strada, a fare da palo. Si acquisivano i frame dei due soggetti, che permettevano ai militari, di identificare gli autori, fra l’altro già conosciuti alle forze dell’ordine, in quanto gravati da precedenti per reati specifici.