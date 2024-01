Denunciati i vandali: sono quattro 17enni

Sono stati denunciati i responsabili degli atti vandalici compiuti, la notte del 31 dicembre, a Rubiera all’esterno del bar della stazione. Nei guai sono finiti quattro minorenni: tutti hanno 17 anni.

Il primo gennaio, come già riferito dal nostro giornale, il sindaco Emanuele Cavallaro aveva subito condannato il raid, spiegando che gli autori erano stati poi identificati. E’ stato scoperto che la notte di San Silvestro, arrivati nella veranda esterna del bar durante la sua chiusura, hanno iniziato ad esplodere colpi con una pistola a salve. Hanno in seguito danneggiato la veranda, le sedie e i tavolini in plastica per lanciarli sul binario uno dell’adiacente stazione ferroviaria. Le indagini dei carabinieri della stazione di Rubiera, supportate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno quindi permesso di risalire ai quattro vandali, tutti residenti nel reggiano. Sono stati denunciati, alla Procura minorile di Bologna, per il reato di danneggiamento in concorso.

I giovani hanno agito verso l’una di notte. Hanno pure distrutto il vetro della bacheca con la locandina degli arrivi e partenze dei treni. Sul posto sono poi intervenuti i militari dell’Arma dopo la segnalazione al 112 dal rappresentante legale del bar. I vandali si sono dileguati, ma verso le quattro di notte il rappresentante legale del bar ha chiamato nuovamente il 112 per comunicare la presenza degli stessi giovani nei pressi della stazione ferroviaria. I carabinieri si sono prontamente portati sul posto e hanno identificato i quattro 17enni.

Dopo qualche ora il rappresentante legale dell’attività si è recato dai militari per formalizzare la denuncia. I carabinieri hanno tempestivamente iniziato le approfondite indagini e, grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona la stazione, sono riusciti risalire ai vandali. Il sindaco Cavallaro aveva subito espresso gratitudine ai carabinieri e ai cittadini impegnati nelle operazioni di pulizia dopo i danni causati al bar.

Matteo Barca