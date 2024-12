Denunciati tre borseggiatori al supermercato

Era ancora tra gli scaffali a per fare spesa in un supermercato di Fabbrico quando un’altra cliente l’ha avvisata che qualcuno le aveva rubato il portafoglio dalla borsetta riposta sul carrello. Il personale del supermercato aveva inseguito i presunti responsabili del furto fin nel parcheggio, senza però riuscire a bloccarli.

Con la denuncia presentata ai carabinieri dalla vittima del furto erano partite le indagini, che hanno portato i militari della caserma di Fabbrico a denunciare un uomo di 50 anni e due donne di 47 e 49 anni, residenti a Bologna. Era accaduto il 22 novembre. La scena del furto non era passata inosservata ad un testimone, il quale aveva dato l’allarme. Ma inutile era stato l’inseguimento di alcuni commessi del negozio. I ladri erano riusciti a fuggire con il portafoglio della donna. Ma grazie alle immagini della videosorveglianza interna del market, i carabinieri hanno acquisito elementi utili per identificare i presunti ladri: non solo le donne autrici del borseggio, ma anche l’uomo che le attendeva in auto, nel parcheggio, pronto a fuggire. I tre indagati risultano già noti per simili reati. Sono stati denunciati per furto in concorso.

Antonio Lecci