Denunciato per la rapina

Individuato e denunciato un giovane residente a Correggio, accusato di aver messo a segno nei giorni scorsi una rapina al supermercato Penny Market, in via Mussini a Correggio. Subito – come anticipato dal Carlino – erano emersi forti sospetti su un uomo ben noto alle forze dell’ordine. E i sospetti sembrano essere stati confermati. Il giovane avrebbe agito con volto coperto e coltellino in mano, allontanandosi con un bottino di circa 300 euro. I carabinieri di Correggio hanno subito raccolto le testimonianze, in particolare della cassiera rapinata e di uno dei clienti. Dopo essere stato trattenuto a lungo in caserma per le procedure di denuncia, è tornato a piede libero.