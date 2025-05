Denunciato un 50enne per droga

Da tempo viene segnalata una intensa attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, in particolare tra giovani e giovanissimi, con scambi che avvengono anche in parchi pubblici oltre che nei pressi di istituti scolastici. E proprio da queste segnalazioni risulta essere partita un’operazione di controllo che nei giorni scorsi ha impegnato i carabinieri della locale caserma insieme al nucleo cinofilo dell’Arma di Bologna.

L’accertamento svolto giovedì mattina nei pressi di una scuola non ha portato al rinvenimento di droga o di altre sostanze sospette. Ma l’identificazione di un uomo cinquantenne, abitante a Correggio e noto proprio per questioni legate allo spaccio, ha insospettito fortemente i militari dell’Arma.

Perché quell’individuo si trovava nei pressi della scuola? Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione personale e domiciliare, che ha permesso ai carabinieri di rinvenire due bustine termosaldate contenenti cocaina, oltre a un telefono cellulare, un bilancino di precisione, materiale da taglio e utile per le operazioni di confezionamento della merce. Il tutto, trovato nascosto tra i cuscini del divano, e sottoposto a sequestro, come da prassi in questi casi.

L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si sta cercando di capire se il possesso della droga, trovata nell’abitazione dell’uomo, possa essere collegata anche a una attività di spaccio, che ormai da tempo viene segnalata in particolare tra i ragazzi.

