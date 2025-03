Denunciato uno degli autori: trovato con pc e iPad rubati

Il giro di vite contro le spaccate dei finestrini delle auto non si fa attendere. La polizia di Stato ha infatti denunciato un 33enne trovato in possesso di dispositivi elettronici rubati proprio in una delle vetture danneggiate sui controviali della circonvallazione nella notte fra venerdì e sabato.

Per volontà del questore Giuseppe Maggese – che in una recente intervista al nostro giornale aveva proprio parlato della recrudescenza del fenomeno negli ultimi mesi – sono stati potenziati i controlli notturni che hanno già dato i frutti sperati. Gli agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno notato ieri notte in via Turri la presenza del 33enne – un nigeriano già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti a suo carico – che, alla vista delle Volanti, tentava di nascondersi. Gli uomini in divisa hanno deciso di fermarlo immediatamente e di perquisirlo. A insospettire ulteriormente è stato il suo nervosismo nel tentativo di eludere i controlli. I poliziotti hanno notato un grosso rigonfiamento sotto i vestiti, all’altezza dell’addome, come se stesse occultando qualcosa.

Sospetti che si sono rivelati fondati perché sotto la felpa sono stati rinvenuti un pc portatile e un iPad, oggetti dei quali il giovane non è riuscito a dimostrarne la proprietà e neppure a giustificarne il possesso. I dispositivi sono stati sequestrati. E da una successiva prima analisi effettuata, sono stati rintracciati subito i legittimi proprietari ai quali sono stati restituiti. Questi ultimi hanno poi riferito che, poco prima, gli oggetti erano stati rubati dall’abitacolo delle loro vetture che si trovavano in sosta nei controviali.

Sulla base degli elementi raccolti, il 33enne è stato portato negli uffici di via Dante e denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione. Ora proseguono le indagini per capire se il nigeriano abbia commesso altre effrazioni relative alla strage dei lunotti di questi giorni.

