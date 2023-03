Deplazes, arte tra militari e la crisi dell’ambiente

di Mariagiuseppina Bo

Tra suggestioni post impressioniste, espressioniste, fine Ottocento e inizi Novecento, immagini di natura e interni familiari, la pattern room della Collezione Maramotti ospita il progetto ’Burning Green’ di Andriu Deplazes, giovane artista svizzero. E’ la sua prima mostra personale in Italia. Dal 19 marzo al 30 luglio saranno esposte 30 opere, realizzate da Deplazes per questo progetto. Il titolo può alludere alla crisi ambientale e allo sfruttamento aggressivo del territorio, con elementi che rimandano all’ambito militare e tracce di colori fluorescenti, marca dell’artista.

Deplazes ha lavorato col team della Collezione Maramotti per l’allestimento della mostra, ripensando lo spazio espositivo affacciato sulla corte interna come un percorso che alterna sale aperte verso il verde ad ambienti più intimi e riparati. È la prima volta che Deplazes ricorre alla scultura e a materiali come il plexiglass. In mostra anche alcuni disegni. Lo spazio è diviso per temi: il ruolo dell’uomo all’interno della società e della famiglia, il servizio militare, la guerra, il rapporto dell’uomo con la natura. Segue la parte intima: opere di grandi dimensioni, che rappresentano ’ritratti’ di famiglie in interni.

Deplazes si interroga sulle dinamiche della famiglia e sull’identità, sulle dinamiche sociali, sulla condizione dell’uomo posto in paesaggi di ‘ruggente’ bellezza, in rapporto a un contesto ambientale, vegetale e animale selvaggio o, più spesso, già antropizzato. Per l’occasione è pubblicato un libro con una conversazione tra l’artista e Julian Denzler, testi di Anna Deplazes e Davide Ferri.

Orari: giovedì e venerdì: 14.3018.30; sabato e domenica: 10.3018.30. [email protected]