Depredata l’azienda agricola, rubato l’autocarro per il trasporto latte

Depredata dai ladri nella notte una delle aziende agricole più prestigiose per la produzione di formaggio e latticini: l’Antica Corte delle Vacche Rosse di Luciano Catellani, nel triangolo di confine tra i territori di Cavriago, Aiola di Montecchio e Bibbiano, in via Piavevia Torre. La notte tra lunedì e ieri ignoti si sono introdotti nella grande fattoria (tutta recintata) al centro del podere e hanno saccheggiato tutto quanto potevano: da un’autocarro per il trasporto del latte agli attrezzi, nonché tutto il carburante che l’azienda utilizza per i macchinari agricoli. In particolare la cisterna della nafta era stata da poco rifornita.

I malviventi potrebbero aver usato il camion del latte (su cui si trovano due cisterne) per succhiare il prezioso carburante. Si sono poi aggirati tra fienili per il ricovero delle rotoballe, stalle, capannoni e garage sottraendo anche trapani, flessibili, chiavi da meccanico, motoseghe, prolunghe elettriche e altri attrezzi. Catellani - che non abita vicino al luogo dove è avvenuto il furto - si è accorto al mattino del danno: "Abbiamo capito cosa era accaduto verso le 4 e mezza, quando siamo arrivati a fare il giro del latte. Sfortuna ha voluto che fossi indisposto, così la sera prima non ho come mio solito portato il camion a casa. Il latte era stato raccolto e conferito da nostri dipendenti, che hanno lasciato il mezzo in azienda. E’ un bel danno, circa 30mila euro".

L’imprenditore ipotizza che l’autocarro sia stato utilizzato per portare via il carburante: "Si tratta di circa 22 quintali di gasolio. Se ritroveremo l’automezzo, le cisterne andranno tutte lavate e rilavate e sanificate…". Catellani ha lanciato un appello tramite social ai colleghi imprenditori agricoli: "Se vedete un camioncino bianco con due cisterne per il latte, targa DM941DP, fatemelo sapere". Ieri mattina ha sporto denuncia ai carabinieri, che ora stanno indagando. I Catellani sono una famiglia storica di imprenditori cavriaghesi. Con suo fratello Matteo, dirigente Coldiretti ed ex presidente della Bonifica dell’Emilia Centrale, Luciano (in prima linea tra i pro Diga di Vetto) ha ricominciato ad allevare le Vacche rosse - le vere "mamme" del parmigiano reggiano -, salvando l’antica Razza nostrana dall’estinzione.

Francesca Chilloni