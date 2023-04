Depredato il bar del distributore Ego

QUATTRO CASTELLA

Ennesimo furto notturno al Bar tabacchi della grande stazione di servizio Ego che si trova lungo via Circonvallazione, a Montecavolo. I malviventi sono entrati in azione poco prima delle ore 3; potrebbero essere la stessa banda che attorno alle 2,30 ha svaligiato la Tabaccheria della Piazza a Cavriago. In questo caso i ladri, dopo aver divelto la serranda e infranto una vetrata laterale, sono entrati nei locali nonostante l’attivazione dell’allarme fumogeno: hanno asportati numerose stecche di sigarette. I Carabinieri della stazione di Quattro Castella sono arrivati rapidamente, dato che il sistema di allarme è collegato alla centrale operativa del Comando provinciale; purtroppo i criminali si erano già dileguati. I militari hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura, per il reato di furto aggravato. Tra il 2016 e il 2018 era stato colpito 7 volte, un’ottava nel 2020, con furti anche di "Gratta e vinci" e di stecche di sigarette. Francesca Chilloni