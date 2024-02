Derby al PalaEnza fra Montecchio e Castelnovo Monti

Tris d’impegni per le reggiane di Serie C, impegnate nella 7ª giornata di ritorno. Match clou alle 20 a Sant’Ilario, col PalaEnza teatro del derby tra Clevertech Montecchio (8) e E80 Group Castelnovo Monti (22): i padroni di casa vogliono trovare, dopo il successo di Correggio, quella continuità che è loro sempre mancata, ma di fronte trovano la seconda forza del torneo, che nell’ultimo turno ha giocato col piglio della big nel match interno con Modena, chiudendo ben presto i giochi. Alle 18 prova a ripartire l’Emil Gas Scandiano (24): la capolista, dopo lo stop rimediato per mano della Bmr, vuole riprendere la propria marcia e, per farlo, ha bisogno dei due punti nella sfida del PalaRegnani contro la già citata Mo.Ba Modena (14). Alle 19, infine, vuole ritrovare il sorriso una Pallacanestro Correggio (10) reduce da 4 ko di fila: la trasferta di Zola Predosa contro la Francesco Francia (22) appare proibitiva.