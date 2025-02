Derby Castellarano-Campagnola. In palio c’è la semifinale di Coppa

Mercoledì fra Coppa e campionato per otto team reggiani. Fari puntati al pomeriggio sul "Ferrarini" per l’importante derby reggiano Castellarano-Campagnola che mette in palio il pass per la semifinale della Coppa Italia di Promozione. I rossoblù, nonostante il rocambolesco pari di domenica, sono balzati al secondo posto del girone B sfilandolo proprio ai rosanero che arrivano da un tris di ko, maturato con le big del campionato. Pesanti assenze causa squalifiche su entrambi i fronti: da una parte lo stopper Borghi e il regista Cavazzoli, nel team della Bassa out il puntero Rivi. In caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Doppia sfida reggiano-modenese per Celtic Cavriago, vincitrice provinciale della Coppa Emilia di Seconda, e United Albinea, ko in finale contro i cavrighesi. I biancoverdi sono galvanizzati dopo l’allungo in vetta al girone E dove il Fellegara si è issato in seconda piazza proprio sfruttando il ko dello United Albinea che stasera si presenta senza i centrocampisti Bigliardi e Cattani, fermati dal giudice sportivo per un turno. Anche in questo caso la parità verrà risolta direttamente coi rigori.

In Terza categoria il Cavriago affronta la lunga trasferta di Ramiseto con l’unico obiettivo del blitz per accorciare sui cugini dello Sporting che guidano con 6 punti di margine.

In Seconda categoria il derby Cerredolese-Real Casina trasloca sul sintetico di Fiorano mettendo in palio una posta utile per accorciare sulla zona play-off.

Il riepilogo. Coppa Italia Promozione "Maurizio Minetti" (quarti di finale, gara unica): Castellarano-Campagnola ore 14.30. Coppa Emilia Seconda categoria fase regionale (ottavi di finale, gara unica): Celtic Cavriago-Junior Finale (ore 20.30); Piumazzo-United Albinea sul sintetico di Castelfranco (ore 21.30). Seconda categoria (recupero). Girone E: Cerredolese (21)-Real Casina (24) sul sintetico di Fiorano (ore 21). Terza categoria (recupero): Ramiseto (12)-Cavriago (39) ore 21.