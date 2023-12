Derby con le V nere. Biglietti già a ruba

Continuano senza sosta glii allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista dell’importante trasferta di domani sera (20,30) a Varese, match che sarà trasmesso (oltre che dalla piattaforma streaming Dazn) anche dal canale satellitare Eurosport 2. Galloway e compagni si sono riposati solo il giorno di Natale, poi hanno lavorato tutte le mattine e lo faranno anche oggi, prima di partire per Varese, dove andranno in ritiro e venerdì mattina faranno una sessione di tiro.

Nel frattempo stanno andando a ruba i biglietti per il derby con la Virtus Bologna che è in programma domenica 7 gennaio alle 19 al PalaBigi. Il club ha fatto sapere che si viaggia spediti verso il tutto esaurito. I tagliandi rimasti possono essere acquistati attraverso il circuito ‘Vivaticket’ e in tutti i punti vendita affiliati oppure negli uffici di via Martiri della Bettola (solo la mattina, dalle 10 alle 13, nei giorni feriali) oppure allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini (aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).