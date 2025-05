Derby decisivo: Correggio e Scandiano si sfidano per la finale play-off Serie A2

Cinquanta minuti decisivi, per andare in finale ai play-off promozione di Serie A2, oppure andare… anticipatamente in ferie. Oggi alle 18 al Dorando Pietri ad ingresso libero si confrontano la squadra di casa della BDL Mini Motor Correggio e il Centro Palmer Scandiano, con derby trasmesso in diretta sul canale YouTube-Fisr. Si riparte dal 3-2 correggese all’andata e dunque è ancora tutto aperto: sino alla gara d’andata la situazione stagionale era alla pari e dunque l’equilibrio non dovrebbe mancare neanche oggi.

Di diverso c’è che Correggio ha due vantaggi e mezzo: può vincere, può pareggiare e può pure perdere per un gol di scarto, mentre Scandiano è obbligato a vincere di due gol per andare in finale, considerando che nella regular season si è piazzato alle spalle di Correggio. Non sono previsti né supplementari, né rigori. Eduard Granell potrà contare su tutti i giocatori a disposizione a partire dai portieri Nicolò Salines e Federico Pedroni, più gli esterni Alessio Caroli, Diego Casari (in foto, bomber locale con 32 gol), Ernest Cinquini (ex di turno), Matteo Holban, Mauro Menendez, Manuele Pedroni, Edoardo Righi e Gabriel Tudela. Il Centro Palmer Roller Scandiano è sembrata un’ottima formazione per tutto l’anno, sino a quando va in svantaggio e perde qualche certezza. In ogni caso ha giocatori d’esperienza e anche in grado di tenere alti i ritmi come già all’andata. Anche mister Enrico Mariotti ha la squadra al completo e dunque i portieri Matteo Vecchi e Jacopo Raveggi, più Lorenzo Barbieri, Nicolò Busani, Andrea Stefani, Alejandro Roca, Davide Deinite, Andrea Beato (ex), Santiago Herrero Meglioli (bomber rossoblù con 19 gol) e Riccardo Busani.

SERIE B. Ci sarà solo Correggio alle finali promozioni della settimana prossima, viste le sconfitte nei preliminari del Roller Scandiano, 2 a 9 dal Bassano e della Rotellistica Sasco Scandiano, 3 a 6 dal Montebello.

Claudio Lavaggi