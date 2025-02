Derby dell’Enza, prova di maturità

Prima gara esterna della stagione per la Reggiana (3), in vasca alle 19 nella terza giornata del campionato di Serie C.

Il derby con Parma (3), in programma alla piscina Negri, è di certo uno dei momenti più attesi dell’anno, dove la squadra di Franceschetti tenterà di dare continuità alla vittoria di sabato scorso con Ravenna, che è arrivata con un netto 17-10 ed ha regalato al sodalizio reggiano i primi punti stagionali.

Parma, invece, è incappata nello stop di Carpi, cedendo di misura alla Coopernuoto, non riuscendo a replicare il vittorioso esordio con Prato: si affrontano due formazioni che in estate hanno cambiato parecchio, ringiovanendo l’organico, per cui la sfida dell’Enza assume i connotati di un importante trampolino di lancio dove verificare le proprie ambizioni e sopperire con l’intensità agli inevitabili alti e bassi legati alla mancanza di esperienza ad alti livelli.