Derby e scintille a Fabbrico. La Correggese contesta l’arbitraggio

FABBRICO 2 CORREGGESE 2

FABBRICO: Auregli, Galeotti, Andolina, Sabattini, Scappi, Budriesi, Traore (35’ st Minelli), Tamagnini, Zampino, Lari (35’ st Barbieri), Pedrazzoli (23’ st Koni). A disp. De Prisco, Gibertoni, Calabretti, Albertini, Beltrami, D’Ambrosio. All. Galantini.

CORREGGESE: Piccinardi, Ghizzardi, Pipoli (7’ st Calì), Galli, Benedetti, Carini, Errichiello, Bassoli (24’ st Vernia), Antenucci (35’ st Cappelluzzo), Siligardi, Leonardi. A disp. Cipriani, Ferrari, Covili, Caselli, Truzzi, Boccaletti. All. Rossi.

Arbitro: Aprile di Caserta.

Reti: 23’ pt Scappi (F), 40’ Leonardi (C); 10’ st Budriesi (F), 24’ st Siligardi (C).

Note: ammoniti: Pipoli, Carini, Leonardi, Cappelluzzo (C).

La Correggese impatta a Fabbrico al termine di un derby intenso e scivola a -4 dalla vetta, visto il contemporaneo successo del Nibbiano&Valtidone sul Rolo. Un risultato che non va giù agli ospiti, due volte in svantaggio, che hanno contestato l’operato del direttore di gara, il campano Aprile, reo di non aver concesso 2 calci di rigore nella ripresa.

La cronaca. Dopo un colpo di testa di Carini che sfiora il vantaggio, sono i padroni di casa a passare con una chirurgica punizione di Scappi, che manda il pallone all’angolino battendo Piccinardi; quest’ultimo deve poi dire di no a Perderzoli, mentre dall’altra parte Auregli respinge di piede su Bassoli, per poi abbassare la saracinesca su Siligardi. Al 40’ il pareggio: Siligardi entra in area dalla destra e centra il palo, sulla sfera arriva Leonardi che insacca nella porta sguarnita. Nella ripresa è il Fabbrico a "bucare" la difesa ospite su azione da calcio d’angolo, con Budriesi che infila la sfera sotto la traversa con un colpo di testa in tuffo.

La Correggese sbanda e Traore potrebbe fare tris, venendo fermato da Piccinardi, poi sono vibranti le proteste biancorosse per un fallo in area su Ghizzardi. Siligardi, al 69’, impatta con un sinistro dal limite, ma le emozioni non sono ancora finite: Leonardi calcia a botta sicura dal dischetto, Scappi si sostituisce ad Auregli e para, ma per il direttore di gara è tutto regolare.