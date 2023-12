Derby gastronomico Reggio-Modena: "Stavolta vince il nostro gnocco"

Rubiera trionfa nella gara di gnocco fritto tra Modena e Reggio. Domenica a Rubiera, durante i ‘Mercati dell’avvento’, si è svolta con successo la seconda edizione dell’attesa sfida culinaria per premiare il gnocco fritto migliore tra quello reggiano e modenese. Quest’anno ha vinto, con giudizio unanime, quello reggiano preparato dalle volontarie dell’Avis rubierese, presente all’evento con un proprio stand. Quello di Modena è stato invece cucinato da una gastronomia modenese. Presidente della giuria il sindaco Emanuele Cavallaro: "La prima edizione del palio era stato vinto da Modena – sottolinea il primo cittadino –. Domenica ha invece conquistato il premio il nostro gnocco fritto grazie alla disponibilità e collaborazione delle volontarie dell’Avis locale che hanno poi ricevuto un vero quadrello, un mattone pieno, granata e granitico che ricorda le sfide tra Reggio e Modena per la costruzione delle fortificazioni a Rubiera. Tra le altre gare, per celebrare la memorabile contrapposizione tra Modena e Reggio, anche quella tra i cappelletti reggiani e tortellini in brodo modenesi. Gare sicuramente simpatiche per festeggiare anche i prodotti tipici".

Molti sono gli appuntamenti previsti a Rubiera pure il prossimo weekend sempre durante i ‘Mercati dell’avvento’. Il programma completo di ‘Natale a Rubiera’, fino al 24 dicembre, è riportato sul sito internet del Comune di Rubiera.

m. b.