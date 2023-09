Reggio Emilia, 4 settembre 2023 – Daspo in vista. Le tensioni del pre-partita nel derby fra Parma e Reggiana di sabato, inevitabilmente, sono sfociate in accertamenti da parte della polizia di Parma per individuarne i vari responsabili.

Al vaglio degli uomini della Digos della città ducale il lancio di un mattone in direzione del pullman della Reggiana, con danneggiamento del mezzo. Ma le indagini riguarderanno anche il lancio di fumogeni all’interno dello stadio, che ha portato per almeno tre volte l’interruzione della partita.

I servizi di controllo sui mezzi di trasporto dei tifosi della Reggiana, che si sono mossi via treno e diretti allo stadio Tardini, hanno consentito agli agenti di trovare e sequestrare fumogeni (color granata), mazze, e pietre raccolte sulla massicciata.

Disordini al derby Parma-Reggiana, Daspo in arrivo e telecamere al setaccio

Sono in corso anche le analisi sul blocco del convoglio ferroviario, per individuare i tifosi scesi dal treno per eventuali denunce e Daspo.

Circa 200 ultras delle Teste Quadre, infatti, intorno alle 17 e a circa due chilometri dalla stazione ferroviaria di Parma, sono scesi dal treno approfittando del fatto che qualcuno di loro ha azionato il freno di emergenza; gli ultras sono quindi scesi sulla massicciata per raggiungere un punto concordato via telefono con i Boys del Parma. Ma al loro posto hanno trovato le forze dell’ordine. L’intervento del personale di reparti Mobili della Polizia di Stato di Bologna, Milano e Firenze, del Battaglione dei Carabinieri di Bologna, oltre al personale delle forze territoriali e Polfer, ha ricondotto i tifosi granata nel parcheggio dietro la stazione per il loro successivo trasferimento, scortato, allo stadio. La polizia avrebbe anche bloccato un tentativo dei tifosi del Parma di avvicinamento alla stazione ferroviaria, evitando così il contatto tra le due fazioni.

"Particolarmente complesse", dicono dalla Questura di Parma "le operazioni di accompagnamento dei tifosi Ultras Reggiani, circa 1.250, provenienti da Reggio con diversi convogli ferroviari. Questi ultimi infatti a causa di problemi tecnici e di sovraffollamento hanno fatto registrare notevoli ritardi nell’orario di arrivo alla stazione di Parma con conseguente rimodulazione dei servizi previsti".

Sono dunque in corso le analisi delle immagini relative al blocco del convoglio ferroviario per identificare i tifosi reggiani (appartenenti al gruppo ultras delle Teste Quadre) scesi dal treno per l’emissione dei successivi Daspo. La questura di Parma, che sta portando avanti le indagini, potrà chiedere la collaborazione degli uffici reggiani per la loro identificazione.