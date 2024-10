Derby senza gloria per le giovanili granata.

Con la Primavera vittoriosa sabato sul campo del Cittadella e la sosta del campionato osservata da Under 17, Under 16 e Under 15, i riflettori erano puntati sul duplice match contro il Parma delle categorie Under 14 e Under 13, ma il bilancio parla di altrettante sconfitte, con 10 reti subite e una sola realizzata.

L’Under 14 di mister Liso (nella foto) rimedia un tennistico 6-1 per mano dei ducali, che dopo mezz’ora comandano 4-0: al 60’ Montico accorcia le distanze, prima dell’uno-due conclusivo dei giallo-blu firmato Della Gatta e Bruno.

Questo l’11 schierato in campo dagli ospiti: Lumia, Storchi, Tondo (22’ st Ianiro), Fanelli (10’ st Battini), Zavaroni, Vandelli (10’ st Murru), Sassatelli (28’ st Attanasio), Montico, Bonacini (10’ st D’Angelo), Greco (18’ st Lerose), Secondulfo. A disp. Bocedi, Sassi, Martella.

Under 13. Termina con una sconfitta per 4-0, invece, la sfida tra Parma e Reggiana della categoria Under 13.

Questi gli atleti messi in campo da mister Vincenzi: De Carlo, Berardi, Miftah, Bacchi, Matia, Rossi, Verbini, Kume, Ferraro, Gentili, Strozzi, Menozzi, Negri, Cantarelli, Villa, Veroni, Orlando.

A risollevare il morale dei granata provvede la formazione Under 10: i baby di mister Patti sono usciti vittoriosi dal torneo "Soncino", disputato in quel di Cremona.