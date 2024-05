D’Errico conquista il trofeo ’Ragazzi‘

Mattia D’Errico ha vinto i Campionati Nazionali Ragazzi / Trofeo Silvio Marazza andati in scena sul percorso padovano del Golf della Montecchia. Il giovane golfista atleta del Matilde Golf di Reggio Emilia è stato in testa alla classifica fin dal primo giro, chiuso in 68 colpi.

Poi, dopo la seconda giornata in par (72) ha nuovamente accelerato bissando il giro d’apertura e raggiungendo quota -8. Nella giornata conclusiva è incappato in qualche difficoltà chiudendo in 76 ma riuscendo a limitare il ritorno degli avversari. Raggiunto a -4 da Carlo Melgrati si è presentato sul tee della buca 10, la prima del play off.

Il giovane reggiano (nella foto mentre solleva il trofeo) ha ritrovato la giusta concentrazione vincendo la buca e conquistando il secondo titolo italiano dolo il Campionato Baby nel 2018.

Alle sue spalle nomi eccellenti del panorama giovanile nazionale come il figlio d’arte Lapo Federico Bisazza, terzo con -3 e fuori dallo spareggio per un colpo, quindi Giorgio Celani e Giovanni Manassero, fratello minore del celebre Matteo.

Andrea Ronchi