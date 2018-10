Reggio Emilia, 14 ottobre 2018 - Quando si è accorta del consistente ammanco di danaro dal proprio conto, si è rivolta ai carabinieri della stazione di Castelnovo Monti denunciando gli ignoti che - a suo dire - le avevano clonato il bancomat.

Un rompicapo per un’operaia 40enne abitante a Castelnovo Monti che ha poi amaramente scoperto, come rivelato dalle indagini, che dietro all’utilizzo del suo bancomat non c’era un hacker che era riuscito a clonarlo, ma il suo fidanzato che lo sottraeva di nascosto.

Prelievi, quelli del fidanzato, che in meno di un mese hanno alleggerito il conto della fidanzata di oltre mille euro.

Con l’accusa di furto continuato e indebito utilizzo di bancomat, i carabinieri della stazione di Castelnovo Monti hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 35enne reggiano che, messo davanti alle prove raccolte, ha reso piena confessione ammettendo le proprie responsabilità, spiegando di avere molte spese da sostenere per il mantenimento dell’ex moglie.