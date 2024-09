Derubata al campo estivo. Gli agenti localizzano il telefono in un cestino

Le avevano rubato una sacca contenente un costoso telefonino. Per questa ragione una giovane venerdì pomeriggio è andata in questura per denunciare il furto subito qualche ora al campo estivo che frequenta. Gli agenti si sono così messi sulle tracce del cellulare, sfruttando la localizzazione del telefono che risultava ancora acceso. Seguendo i movimenti segnalati dal telefono, gli agenti hanno capito che la persona in possesso del dispositivo si trovava presumibilmente a bordo di una bicicletta. Dopo qualche minuto, però, l’apparato è stato localizzato, non più in movimento, all’interno del parco Olimpia. All’arrivo degli uomini delle Volanti un uomo ha poi tentato di nascondere qualcosa dentro un cestino. L’uomo, un georgiano di 36 anni, è stato così fermato e denunciato per ricettazione: nel cestino infatti sono stati ritrovati due telefonini (quello della ragazza e un altro risultato rubato qualche giorno prima). Entrambi sono stati restituiti.