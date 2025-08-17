Derubata associazione alla festa di Villalunga

Furto ai danni dell’associazione Apro Ets nell’area della festa di Villalunga. I ladri hanno ‘visitato’ e derubato il gazebo allestito nella zona della manifestazione.

È successo nella notte tra mercoledì e giovedì. Il colpo è stato poi scoperto nella serata di giovedì durante l’apertura del banchetto benefico.

"Qualcuno ha rubato una borsa da donna e della bigiotteria – sottolinea Nadia Medici, socia volontaria di Apro e referente di Casalgrande –. Hanno preso anche dei premi della pesca di beneficenza, ma non sappiamo ancora con precisioni quali sono quelli asportati. Complessivamente sono spariti oggetti per un importo di circa 200 euro: non è una cifra elevata, ma è stato compiuto un atto grave. Rubare ai danni di chi opera con scopi solidali è inaccettabile. Alcuni oggetti erano stati realizzati da noi volontarie". Grande indignazione per il deplorevole raid.

Hanno aperto il gazebo e sono riusciti così a mettere a segno il blitz. "Abbiamo segnalato l’episodio agli organizzatori della festa, sempre disponibili ad ospitarci – evidenzia Medici –. Sono molto dispiaciuti.

Ci sono le guardie per la vigilanza della zona, ma i ladri probabilmente hanno agito velocemente.

Fortunatamente non hanno provocato danneggiamenti e in questi giorni abbiamo continuato il nostro banchetto. L’ultima serata d’apertura è in programma per questa sera. Abbiamo ricevuto tanta solidarietà dopo il furto".

Oltre allo stand, anche quest’anno, in occasione della serata della solidarietà, la festa di Villalunga aveva scelto di sostenere Apro Ets insieme alla Fondazione Grade.

Martedì 12 agosto, come annunciato dagli organizzatori questa settimana, la tradizionale serata della solidarietà si è svolta per aiutare dunque la Fondazione Grade Onlus e Apro Ets in sostegno del Core: la donazione di parte dell’incasso è stata di 4mila euro a ciascuna realtà.

"Le nostre iniziative – spiega Medici – sono promosse per sostenere la sanità pubblica reggiana. Supportiamo tre reparti dell’arcispedale Santa Maria Nuova per garantire strumenti di diagnosi più avanzati". Apro Ets, associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente e progetti di radioterapia oncologica, nasce nel 1984 per volontà` di medici e cittadini reggiani.

Intanto il 30 agosto alle 19.30 alla parrocchia di Dinazzano appuntamento per un’apericena sotto le stelle: il ricavato sarà devoluto proprio ad Apro per il reparto di gastroenterologia endoscopia digestiva dell’ospedale di Scandiano con l’obiettivo di acquisire dispositivi di intelligenza artificiale per le colonscopie per individuare e caratterizzare i tumori del colon retto. Una serata speciale con ricco buffet salato, dolci, vino, acqua, gramigna con salsiccia e musica.

Matteo Barca