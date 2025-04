"Derubata dall’impiegata di banca". Donna di 44 anni rischia il processo

Fingendosi interessata alla salute dei suoi cari e mostrandosi sempre molto attenta, tra una ‘chiacchiera’ e l’altra, per anni avrebbe sottratto denaro dal conto corrente arrivando a procurarle un danno, tra i soldi ‘intascati’ e conseguenze lavorative – secondo la denuncia della vittima – fino a 150mila euro. Non parliamo di sottrazioni casuali ma di quelli che sembrano colpi studiati ad hoc, approfittando della fiducia riposta in lei dalla cliente. A rischiare infatti il processo con l’accusa di appropriazione indebita, si attende ora il decreto di citazione a giudizio, è una 44enne residente ad Albinea, nel reggiano cassiera in un istituto di credito della zona. Secondo le accuse della procura reggiana, a seguito degli accertamenti svolti dai carabinieri, la stessa avrebbe ‘depredato’ il conto corrente di una nota imprenditrice modenese.

In sostanza in qualità di impiegata si sarebbe appropriata di parte del denaro contante depositato via via dall’imprenditrice, emettendo ogni volta una ricevuta di importo inferiore rispetto al denaro effettivamente consegnato per il versamento dalla persone offesa. La procura contesta sei appropriazioni di somme tra i 300 e i 400 euro - quelle ‘documentate’ - per quasi 4mila euro tra il settembre 2022 e il dicembre dello stesso anno. Ma secondo la vittima l’ammanco sarebbe ben più ingente. All’indagata viene contestata anche l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazioni di opera. "Avevo trasferito il conto corrente nella banca più vicina a casa, ritenendola più funzionale ma, da quel momento, sono iniziati i problemi" spiega l’imprenditrice.

"Passati i terribili momenti del Covid, avevo deciso di ripartire con una nuova società, ‘assorbendo’ il carico dei residui pagamenti della società in liquidazione – continua –. Un ragioniere seguiva tutto passo a passo e, nel 2022, mi aveva contattato perché i conti non tornavano: da fatture e scontrini emessi mancavano contanti mai versati in banca. “Verso i soldi due, tre volte la settimana“, gli avevo spiegato e, a quel punto, aveva pure pensato me li fossi intascata io. Intanto il buco diventava sempre più grande e avevo iniziato a sospettare dei miei dipendenti fino al giorno ‘x’, un lunedì, quando il mio ragioniere mi chiese di anticipare a voce la cifra che sarei andata a versare. Convivevo con una persona che mi aveva fatto da testimone e, una volta depositata la cifra – racconta ancora – era arrivata la chiamata del ragioniere. “Come mai hai versato 400 euro in meno rispetto al dichiarato?“, mi aveva chiesto stupito. A quel punto ho capito tutto".

L’imprenditrice ha poi chiamato il proprio legale e, su suo suggerimento, ha assoldato testimoni tra cui l’agente di una agenzia investigativa. "Nei successivi cinque versamenti abbiamo documentato la sottrazione di denaro – continua la donna – e, a quel punto, è scattata la denuncia nei confronti della cassiera. Nel frattempo, seppur ciò non abbia senso, l’istituto di credito mi ha chiuso il conto".

Valentina Reggiani