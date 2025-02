Derubata mentre è nel camerino. Nei guai una donna di 42 anni

Si trovava in un negozio di abbigliamento quando, approfittando del fatto che la vittima si trovava in camerino, avrebbe dalla sua giacca la carta di credito per poi usarla subito in una tabaccheria. Per questo una donna di 42 anni, residente a Reggio Emilia, è stata denunciata dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carta bancomat. I fatti risalgono all’11 gennaio scorso, quando la vittima si è presentata alla stazione carabinieri di Corso Cairoli per sporgere denuncia contro ignoti. Alle 18 di quello stesso giorno, ha riferito, mentre provava una nuova giacca gli era stato rubato il portafoglio. All’atto di pagare l’acquisto la vittima si è accorta del furto e, quasi in contemporanea, ha ricevuto sul cellulare le notifiche di pagamenti con Pos di 25,50 ciascuno, avvenuti presso una tabaccheria dove poi si è recata. Il tabaccaio le ha mostrati il filmato della telecamera. Qualche giorno dopo la denuncia, la presunta ladra si è presentata in autonomia alla stazione dei carabinieri per la notifica di alcuni atti ed è stata subito notata dai militari per la somiglianza. Col supporto anche del riconoscimento fotografico fatto dalla vittima, venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità a carico della 42enne, denunciata alla Procura reggiana.