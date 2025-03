Derubata un’anziana. Denunciato un minorenne. La polizia restituisce tutto e lei ringrazia con una foto

È stata derubata della borsetta che aveva nel cestino della bicicletta, ma la polizia di Stato l’ha immediatamente recuperata e denunciato il presunto responsabile, un minorenne di origine straniera già noto alle forze dell’ordine. Infine, l’anziana vittima ci ha tenuto a ringraziare personalmente gli agenti delle Volanti volendo posare con loro per una foto ricordo.

Il furto con destrezza è avvenuto martedì mattina in piazzale Fiume. Mentre la signora era a bordo della sua bicicletta, il ragazzino si è avvicinato e ha afferrato la borsa – contenente telefonino e portafoglio con denaro contante e altri effetti personali – riposta sul cestello anteriore per poi darsi alla fuga a piedi. La donna ha subito chiamato la questura che sul posto ha inviato una Volante. Gli uomini in divisa hanno ascoltato il racconto della vittima, ma anche diversi testimoni oculari che hanno confermato la versione dei fatti. Ma soprattutto hanno fornito dettagli fondamentali riguardo al ladro, dalla fisionomia fino ai vestiti che indossava. E, indicazione che si rivelerà ancor più decisiva, la direzione verso la quale si era allontanato, ossia oltrepassando il parco Alcide Cervi. A quel punto sono scattate le ricerche degli agenti. I quali, una decina di minuti più tardi, hanno rintracciato il giovane che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalla vittima. Una volta bloccato, è stato perquisito. Addosso gli è stato trovato proprio il telefonino e il portafoglio dell’anziana.

Il minorenne è stato portato negli uffici di via Dante per formalizzare la denuncia in stato di libertà. Il ragazzino dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato dall’aver commesso il fatto con destrezza. La refurtiva infine è stata restituita alla signora chiamata in questura. La donna ha ringraziato di cuore gli agenti e ci ha tenuto a posare con loro per una foto ricordo per l’episodio a lieto fine.

dan. p.