Derubato del borsello. La polizia ferma i ladri e gli restituisce tutto

La polizia ritrova un borsello che era stato rubato ad un signore pochi giorni fa. E il questore Giuseppe Maggese ha voluto restituirlo di persona al legittimo proprietario come importante e simbolico segno di vicinanza ai cittadini da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

L’antefatto risale a sabato quando l’uomo si trovava al centro commerciale I Petali. Mentre stava pranzando in uno dei ristoranti, due minorenni si sono avvicinati al tavolo e con destrezza hanno commesso il furto protandogli via il borsello contenente denaro ed effetti personali, per poi scappare. Il derubato si è alzato di scatto e ha tentato di acciuffarli correndogli dietro, ma preso dalla foga è inciampato, cadendo rovinosamente a terra riportando delle lesioni e costringendolo a utilizzare le stampelle per un periodo di convalescenza.

Sul posto è stata chiamata la polizia che ha avviato immediatamente le indagini. In breve tempo, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro commerciale di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, i due responsabili sono stati individuati. Si tratta di due minorenni (uno dei quali già noto alle forze dell’ordine per contesti di devianza minorile e per danneggiamenti in centro storico), denunciati entrambi con l’accusa di furto aggravato alla procura dei minori di Bologna.

Uno dei due però ha deciso di confessare e ha indicato il luogo dove avessero gettato parte della refurtiva recuperata poi dagli uomini della squadra mobile. Da qui il lietofine: ieri, il derubato è stato convocato in questura per la restituzione del suo borsello. Accompagnato dal fratello vista la sua momentanea difficoltà a camminare a causa della caduta, è stato ricevuto dal questore Giuseppe Maggese e dalla dirigente delle Volanti Angela Cutillo. L’uomo ha ringraziato la polizia per le indagini lampo e per aver potuto riottenere quanto fosse suo.