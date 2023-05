Derubato e aggredito a Quattro Castella, tre giovani denunciati

Quattro Castella (Reggio Emilia), 20 maggio 2023 – Dopo una serata con amici, in un locale pubblico a Quattro Castella, a inizio febbraio un ventenne residente nel Reggiano stava tornando a casa, accorgendosi però che qualcuno aveva infranto il vetro del finestrino della sua vettura, notando alcuni giovani in fuga su un’auto, dopo aver rubato un altoparlante Bluetooth. Il derubato era riuscito a fotografare la targa. I giovani a bordo se ne sono accorti, tornando indietro, accerchiando la vittima per poi colpire il ventenne con calci e pugni, perfino con cinghiate e procurandogli ferite guaribili in almeno una decina di giorni. I carabinieri, che hanno indagato sui fatti, hanno denunciato due giovani di 19 e 23 anni, oltre a un 17enne, tutti residenti nel Reggiano, per lesioni aggravate in concorso. Quella notte era stato l’intervento di un operatore della sicurezza del locale pubblico a fermare l’aggressione. Poi erano arrivati i carabinieri, mentre al ventenne venivano prestare le cure mediche. Grazie alle testimonianze e alle telecamere della zona si è riusciti a individuare i presunti autori della violenza aggressione.