Derubato l’ex bomber Maurizio Neri: “Borsone sparito in trenta secondi”

Reggio Emilia, 11 ottobre 2025 – “Dobbiamo ribellarci, fare qualcosa per questa delinquenza”. Mastica ancora amaro Maurizio Neri, direttore tecnico della giovanili della Reggiana. Quando giocava in attacco, da Brescia a Rimini e passando proprio per la Regia, i difensori li saltava. Quello che non riusciva a saltare, ieri, a sputare, era il magone per un qualcosa di inspiegabile. “Che arriva a farti dare a te stesso dello stupido”.

Neri si è fermato in via Gabelli per fare rifornimento d’acqua. Auto lasciata aperta. “E tempo 30 secondi non c’era più il mio borsone dove c’erano delle racchette, effetti personali e pure il portafogli”, racconta sconsolato al telefono dopo un’altra riunione tecnica. Ma si può essere derubati mentre si va a giocare a padel?. “E dire che lo faccio di solito, mi fermo per ricaricare e tenere un po’ d’acqua in auto – aggiunge il dirigente ed ex cannoniere –. C’erano poche persone in giro e pure la guardavo, la mia auto. Io non so come abbiano fatto. Mi sono fatto fregare. Al mattino, una volta a settimana, vado a giocare a padel. E niente, mi sono fermato e tocca darmi dello stupido. Quelle racchette hanno un valore, ma si passa sopra tutto. Ma vogliamo mettere tutti i documenti? Ho dovuto subito bloccare e rifare tutto. Ma com’è possibile?”.

Da qui la riflessione generalizzata. Senza alcuna colpevolizzazione a Reggio. “Ci mancherebbe. Pure a Bellaria Igea Marina, per fare un esempio, le truffe sono aumentate. Dovunque bisogna stare con gli occhi aperti, segnalare le zone a rischio, darsi una mano, perché questa è la nostra realtà. Una volta, sia nella mia Romagna, sia a Reggio, lasciavamo le macchine aperte e non ci curavamo di niente. Oggi – sottolinea sempre con amarezza – devi stare attento a lasciare un foglio in auto, che te la aprono. Davanti al degrado ci si sente umiliati, invasi nella propria sfera intima. Bisogna reagire e combattere, denunciando affinché la gente possa difendersi”.