"Derubato sei volte in pochi mesi"

Non si fermano le intrusioni dei soliti ignoti in abitazioni e aziende a Correggio. Anche lo scorso fine settimana sono stati diversi i blitz dei ladri. E c’è chi, in pochi mesi, è rimasto vittima di furti almeno sei volte. È il caso di Simone Leoni, con abitazione in via Carletti e azienda agricola in via Fornacelle a Budrio, entrambe prese di mira in questi ultimi tempi.

"Il mese scorso – racconta l’imprenditore rurale – i ladri sono venuti in abitazione, portandomi via denaro e oggetti preziosi di valore soprattutto affettivo. Poi sono tornati ancora. E ieri notte è toccato all’azienda, dove gli intrusi, almeno tre persone, hanno portato via alcuni attrezzi. Spesso si tratta di furti dal bottino limitato, se non addirittura dei furti tentati. Credo che le forze dell’ordine siano impegnate a contrastare questo fenomeno, ma quando fermano le persone sospettate, le stesse in breve tempo risultano essere già libere di agire ancora, nonostante i provvedimenti restrittivi a loro carico, che non vengono rispettati. C’è un sistema generale che garantisce troppa impunità a queste persone, che ritroviamo a più riprese a introdursi nelle proprietà altrui per rubare".

Nello scorso fine settimana bande di ladri sono state segnalate in azione a Budrio di Correggio, oltre che in via Fosdondo, talvolta con violenza sui cani lasciati a fare la guardia. E ci sono cittadini che sollecitano un incontro con le istituzioni locali per poter sviluppare nuove soluzioni contro il dilagare dei furti e delle truffe.

Antonio Lecci