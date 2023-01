Derubato un 14enne La madre lancia l’appello sui social

Derubato a 14 anni di 150 euro, la somma che per Natale gli avevano regalato nonni e zii, e che lui si accingeva a spendere. È la disavventura di un adolescente reggiano, che si è ritrovato la tasca del giubbotto svuotata del portafogli mentre era nel centro commerciale ‘I Petali’. Il furto è avvenuto lunedì mentre il ragazzino si trovava con la madre. "Ero andata a prendere mio figlio a scuola, dov’è iscritto al primo anno di superiori, e poi siamo andati ai Petali per comprare l’accessorio elettronico che voleva prendere coi soldi donati dai parenti – racconta la mamma, una 45enne reggiana – Siamo stati lì un’ora, tra le 15 e le 16: mio figlio non ha trovato l’articolo che cercava e siamo usciti. Una volta a casa si è accorto dell’accaduto. Aveva tenuto il portafogli nella tasca sinistra del giaccone, chiusa con la cerniera: qualcuno è riuscito ad aprirla e a sfilarglielo, portando via sia i soldi, tre banconote da 50 euro, sia i documenti". Ora entrambi oscillano tra rabbia e sconforto: "Ci siamo rimasti malissimo. Mio figlio si è anche sentito in colpa, perché mi raccomando sempre di mettere il portafogli nella tasca interna. Come si fa a uscire col pensiero fisso di essere derubati?". La donna ha informato la vigilanza dei Petali, nella speranza di ritrovare almeno documenti e l’abbonamento del bus. E ha sporto denuncia ai carabinieri. La donna ha lanciato appelli su Facebook perché vengano restituiti. "C’è chi si è dimostrato solidale, ma pure chi ha criticato l’utilizzo del contante, sostenendo che si poteva pagare col bancomat. Eppure ho voluto educare mio figlio anche ai soldi cartacei, perché si renda conto in modo più concreto del loro valore e ne faccia un uso responsabile".

Alessandra Codeluppi