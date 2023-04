Derubato un negozio di ortofrutta: troppi furti, cresce la preoccupazione

Un’altra attività ‘visitata’ dai ladri nel comprensorio ceramico. Un furto è stato messo a segno ai danni di un negozio di ortofrutta in via Statale. Giovedì notte, poco dopo le quattro, sul posto sono arrivati i carabinieri per un sopralluogo. I ladri sono riusciti ad entrare dopo aver rotto una finestra. Hanno rubato il denaro riposto all’interno della cassa e sono scappati. I carabinieri hanno iniziato le indagini a carico di ignoti per il reato di furto aggravato. Nei comuni di Scandiano, Casalgrande e Rubiera c’è preoccupazione dopo i raid delle ultime settimane. Martedì notte a Rubiera era stato svaligiato il ‘Calili bistrot&bar’ e il 21 marzo era stato derubato il ristorante ‘La trattoria’ a Salvaterra in via XXV Aprile, già razziato pure in novembre. Altre intrusioni, nelle ultime settimane, anche al bar-ristorante ‘Dolce vita’ a Pratissolo, al bar ‘New Moon Cafè’ a Rubiera e al ‘Cafè 410 bar-trattoria’ a Scandiano.

m. b.