Derubavano i disabili: denunciati

di Francesca Chilloni

Denunciati tre individui che erano specializzati in abbietti furti, raggiri e truffe ai danni di anziani e persone invalide. I carabinieri - grazie anche all’analisi dei filmati della videosorveglianza nei parcheggi del supermercato Conad di Sant’Ilario - sono riusciti a identificarli: si tratta di tre soggetti di oltre 30 anni, di origine sudamericana, la cui posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica.

Sono accusati di tentato furto, furto con destrezza ed indebito utilizzo di carta bancomat

La banda si appostava venivano appositamente scelte all’uscita dei supermercati, scegliendo lì le persone più fragili. Due le tecniche utilizzate: quella della "monetina" e quella delle "indicazioni stradali". Non si sa se questi criminali siano gli stessi che da mesi infestano la Val d’Enza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Sant’Ilario, in occasioni differenti davanti al Conad del paese due donne di circa 80 anni (tra cui una affetta da importante invalidità), mentre caricavano le borse con la spesa nel bagagliaio della loro auto, sono state distratte da richieste di indicazioni stradali da due dei ladri che si trovavamo a bordo di un’autovettura. Il terzo, nascosto nel parcheggio, ha rubato la borsetta che si trovava agganciata al carrello della spesa. Poi hanno prelevato con il bancomat della vittima della somma di 2mila euro presso uno sportello bancario scelto appositamente per effettuare prelievi superiori ai limiti consentiti.

In altri casi, gli stessi ladri hanno cercato di distrarre le vittime anche provando a farle scendere dall’auto parcheggiata nei posti riservati ai disabili, con la scusa di aver perso delle monete vicino la ruota della vettura.

Anche in questa circostanza, il terzo complice di nascosto prendeva la borsa della vittima, riposta sul sedile. Le anziane si sono subito rivolte ai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, dove hanno anche formalizzato la denuncia.

I militari hanno avviato approfondite indagini - anche attraverso la minuziosa analisi delle registrazioni dei sistemi di video-sorveglianza presenti nel Conad e presso la banca - sono risaliti ai presunti tre ladri: sono adulti di origine sudamericana, specializzati nei furti. Probabilmente i tre non sono gli autori degli innumerevoli colpi avvenuti in tante aree di parcheggio vicine ai supermercati della Val d’Enza, ma anche lungo le strade (le vittime vengono fermate dall’auto dei ladri che sfanala insistentemente) e - in un paio di casi - davanti alle abitazioni delle vittime. Per questo sono sempre necessari la massima cautela e non fidarsi di estranei che avanzano strane richieste.