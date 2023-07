"Derubò anziana parente" Condannato a 3 anni e 4 mesi

Un uomo di sessantaquattro anni è finito a processo, ed è stato condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi col rito abbreviato, per peculato.

Lui, cugino di una donna affetta da problemi psichici, che oggi ha 73 anni, in veste di amministratore di sostegno, si sarebbe appropriato di un’ingente somma di denaro della parente: nel giro di nove anni, le avrebbe rubato quasi 149mila euro, cifra ritenuta dalla Procura "non ascrivibile alla gestione tutelare" dell’anziana.

Tutto è nato quando la zia del sessantaquattrenne gli chiese di aiutare l’anziana in difficoltà in cambio di un sostegno economico.

Poi la zia morì, e il suo patrimonio fu ereditato dalla figlia, che fu portata in una casa protetta della nostra città.

Secondo la tesi difensiva, il cugino oggi 64enne avrebbe pagato coi soldi della cugina la quota mensile della struttura per anziani - circa 1.500 euro al mese - la badante (non regolarizzata da contratto) che la accudiva due volte alla settimana e i medicinali: il tutto avendo la procura per poter operare sul conto corrente della donna.

Poi lui fu nominato amministratore di sostegno: secondo la ricostruzione investigativa, tra gennaio 2011 e dicembre 2020 avrebbe prelevato allo sportello 74mila euro; emesso assegni tratti da quel conto corrente per 46mila, fatto bonifici per 18mila euro.

Poi, nel giugno 2018, dopo la vendita di un immobile di proprietà della donna, avrebbe incassato altri 25mila euro, intestandosi l’assegno emesso dall’acquirente.

A un certo punto, però, i soldi si sarebbero esauriti e l’uomo non sarebbe più riuscito a pagare le rette mensili della casa di riposo: così la struttura, che fa parte della rete Asp, si è attivata, si sono mossi anche i servizi sociali ed è stato incaricato un giudice tutelare, mentre è stato revocato il mandato al cugino.

La donna era rappresentata ieri in tribunale da un nuovo amministratore di sostegno.

L’imputato, difeso dall’avvocato Matteo Iotti, ha preso la parola davanti al giudice sostenendo di non aver speso quei soldi per se stesso, ma per la cugina in difficoltà, commettendo però lo sbaglio di non averli rendicontati.

Il pm ha chiesto quattro anni di condanna; domanda accolta dal giudice per l’udienza preliminare Dario De Luca (nella foto), che ha disposto una pena un po’ più leggera.

Al termine del processo, Iotti, l’avvocato difensore dell’ex amministratore di sostegno, commenta: "Dopo la lettura delle motivazioni, che saranno depositate entro trenta giorni, valuteremo se presentare un ricorso in Appello".

Alessandra Codeluppi