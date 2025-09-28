Destra e civici schierati: "Municipi come stenditoi. Senza rispetto della legge"

di Matteo Pignagnoli

"Vogliamo essere chiari, siamo assolutamente a favore di ogni iniziativa corretta e lecita a favore del popolo palestinese, a cui va la nostra totale solidarietà. Qui però siamo davanti a un comportamento irresponsabile da parte del sindaco verso i suoi cittadini".

Così il consigliere comunale Giovanni Tarquini (Lista Civica per Reggio) ha riassunto la posizione delle opposizioni in merito al braccio di ferro in corso tra i Comuni reggiani e la Prefettura sull’esposizione della bandiera della Palestina sui rispettivi municipi. Nel corso della conferenza convocata dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista Civica per Reggio Emilia si è quindi fatto il punto anche sulla vicenda dopo la missiva ufficiale inviata dal prefetto Maria Rita Cocciufa.

Oltre a Reggio Emilia, anche Bagnolo in Piano, Scandiano e Cavriago hanno deciso di respingere la missiva, arrivata dopo un primo richiamo informale, appellandosi a una sentenza della Corte Costituzionale del 1987: "Si sono però deliberatamente ignorate le normative del 1998 e del 2000 – spiega l’avvocato Tarquini – che obbligano l’esposizione della bandiera italiana di quella europea, ma vieta quello di altri vessilli se non in casi eccezionali".

Un po’ come accaduto a Bologna e Roma dove la bandiera è stata esposta solo in occasione della manifestazione su scala nazionale del 22 settembre, per poi essere subito rimossa.

"Il prefetto ha richiamato il principio di neutralità della pubblica amministrazione: chi ha un ruolo e una responsabilità istituzionale non può violare quel principio" ha aggiunto.

"Come Fratelli d’Italia – afferma il capogruppo Cristian Paglialonga – confermiamo che non si tratta di una questione legata alla bandiera della Palestina o al popolo palestinese a cui va tutta la nostra solidarietà. Il problema è il rispetto delle regole". "In passato abbiamo presentato esposti anche contro la presenza del vessillo della Pace, proprio perché non riteniamo corretto che la facciata del Palazzo Comunale diventi uno stenditoio" aggiunge Claudio Bassi, capogruppo di Forza Italia.

Oltre alla violazione dal punto di vista giuridico, il centrodestra e i civici sottolineano la gravità della vicenda dal punto di vista prettamente politico: "Siamo di fronte ad un atto di anarchia politica – rincara la dose Alessandro Rinaldi, capogruppo della Lega – un rifiuto delle regole statali e dell’esistenza della prefettura quale organo rappresentativo del governo. Qui c’è un una prevaricazione nei confronti delle istituzioni che dimostra sempre più come l’amministrazione comunale si muova a livello politico in totale violazione delle norme vigenti".

"Noi consiglieri dell’opposizione veniamo sempre tracciati come non responsabili e istituzionali. Poi però scopriamo che il sindaco, che in primis dovrebbe avere rispetto delle istituzioni, è anche colui che per primo va contro le normative esistenti" aggiunge Alessandro Aragona. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia promette poi che la vicenda non si fermerà qui, ma verrà discussa anche nelle aule dei consigli regionali e parlamentari.

Al momento però non sembra esserci un passo indietro da parte di nessuna delle giunte coinvolte. Sul municipio di piazza Prampolini, Reggio città, se fino a poco prima delle 12 di ieri la bandiera palestinese era stata arrotolata rendendo la sua presenza quasi invisibile, già un’ora dopo la situazione era completamente cambiata essendo il vessillo nuovamente esposto come accaduto in precedenza.

Nessun commento sulla vicenda, infine, da parte degli altri comuni coinvolti.