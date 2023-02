Detenuto aggredisce tre agenti alla Pulce

Ha aggredito tre agenti della polizia penitenziaria in carcere. Protagonista un detenuto di origine magrebina che ha commesso un gesto autolesionistico, trovato in uno stato confusionale per presunta assunzione di sostanze alcoliche prodotte con la macerazione di frutta. "Il personale intervenuto in cella per soccorrerlo è stato costretto a condurlo nel reparto infermeria – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Michele Malorni, segretario provinciale del sindacato di polizia penitenziaria – Mentre si trovava nell’ambulatorio, il detenuto ha improvvisamente iniziato ad inveire contro il personale, sferrando calci e pugni, colpendo tre agenti e assistenti che hanno dovuto poi ricorrere alle cure mediche all’ospedale". Il Sappe chiede "un immediato incremento dell’organico, di almeno 20 unità, per fronteggiare la gravissima carenza di risorse nel ruolo di agenti assistenti".